Aufwendigen Schwippbogen gefertigt

Külsheim.Eine vorgezogene Weihnachtsbescherung gab es in der Senioren-Tagespflege „Haus Sonnenblume“ in Külsheim. Der Tagespflegegast Friedrich-Wilhelm Jung aus Sonderriet überraschte alle mit einem ganz besonderen Geschenk. Gemeinsam mit seiner Frau brachte er einen wunderschönen, selbstgemachten Schwibbogen in die Tagespflege. Der aufwendig gearbeitete Fensterschmuck wurde von ihm in liebevoller Feinarbeit ausgesägt und geschnitzt. Die integrierte Beleuchtung sorgt für ein stimmungsvolles Licht. Holzarbeiten mit der Dekupiersäge und auch Schnitzarbeiten sind eine große Leidenschaft von Friedrich-Wilhelm Jung. Die Leitung der Senioreneinrichtung, Helena Wurdak, bedankte sich für diesen dekorative Schwibbogen, der nun die Gäste erfreut. Bild: Tagespflege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020