Auf diese Blumenpracht fliegen Insekten

Blüten in leuchtenden Farben sind eine Zierde für jeden Garten oder Balkon. Dass die Pracht auch für Insekten eine Freude ist, dazu wollen drei Steinbacherinnen einen Beitrag leisten.

Steinbach. Der Schutz und die Bedeutung von Insekten ist seit einiger Zeit ein viel diskutiertes Thema, das alle angeht. Angesichts einer wunderschönen Blumenwiese neben dem örtlichen Friedhof im letztjährigen Sommer hat sich die Steinbacherin Marlene Jirka darüber Gedanken gemacht, was man für Insekten tun könnte.

Fachlichen Rat erhielt sie von ihrer Mitbürgerin Theodora Ulrich, Landschaftsgärtnerin und mittlerweile im Bereich Grabpflege selbstständig tätig. „Mit ins Boot“ holten sich die beiden Margret Höfert. Sie ist die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft im Ort und fungiert als „verbindendes Glied“ zum Steinbacher Kreativteam.

Verschönerung des Ortsbilds

Das möchten die drei Frauen – und sicherlich viele Leute im Ort – nicht mehr missen. Denn seit der 800-Jahr-Feier 2014 sorgen dessen Mitglieder immer wieder durch verschiedene Projekte für eine Verschönerung des Ortsbilds. Das sei auch ein wichtiger Beitrag zur Pflege der Dorfgemeinschaft, betonen die Steinbacherinnen im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Dazu passt die neue Mitmach-Aktion, welche die Drei jetzt starten möchten: Unter der Überschrift „Steinbach – hier blüht euch was!“ wollen sie dabei mit ihren Mitbürgern „ein blühendes Band aus insektenfreundlichen Pflanzen durch unser Dorf“ kreieren.

Um ein Blütenmeer zu schaffen, auf das Insekten im wahrsten Wortsinn fliegen, bieten sie ausschließlich für die Steinbacher eine Sammelbestellung von zehn einjährigen Zierpflanzen an.

Auf der Liste stehen die weiße Euphorbia, Vanille- und Fächerblume, der Mehlige Salbei, Verbene, der Elfenspiegel, die gelbe oder orangefarbene Bidens, Lobularia (Steinkraut) sowie die aufrecht wachsende Lobelie.

Wie Theodora Ulrich bei ihrer Arbeit festgestellt hat, werden diese Pflanzen häufig von Insekten angeflogen. Denn im Gegensatz zu beispielsweise Geranien oder Petunien verfügten sie über zahlreiche Pollen. Dabei seien sie genauso pflegeleicht und eigneten sich wie auch torffreie Erde für Blumenschalen, Balkonkästen oder die Bepflanzung von Gräbern. Wer dennoch nicht auf Geranien oder Petunien verzichten möchte, könne diese mit den auf der Bestellliste stehenden Blumen einfach kombinieren.

Den Initiatorinnen der Aktion geht es nicht darum, ihre „Mitbürger zu bekehren“, wie Jirka, Höfert und Ulrich betonen. Deshalb stört es sie nicht, wenn Steinbacher ihre Blumen nicht über ihre Sammelbestellung, sondern auf anderem Wege kaufen. Denn das Trio will vielmehr darauf aufmerksam machen, dass Gärten oder Balkone mit insektenfreundlichen Pflanzen geschmückt werden können: „Man braucht keinen großen Garten oder eine Wildblumenwiese, um etwas für die Insekten zu tun“, sind die Steinbacherinnen überzeugt. So „entschärfe“ etwa eine entsprechend bepflanzte Schale die Situation in einem Steingarten zumindest ein wenig.

Nachfrage soll steigen

Nun hoffen sie, dass sich mit der Zeit die Nachfrage nach insektenfreundlichen Pflanzen vergrößern wird und daraufhin die Gärtnereien ihr Angebot entsprechend anpassen. „Im Idealfall sind solche Aktionen wie unsere irgendwann nicht mehr nötig, da dann jeder automatisch insektenfreundliche Pflanzen auswählt“, wünscht sich Marlene Jirka.

Um den Steinbachern das Thema näher zu bringen, hat sie einen Brief formuliert, der in den nächsten Tagen allen Haushalten in der Ortschaft zugehen soll. Darin beschreibt eine „Biene“, wie wichtig es ist, dass die Menschen den Insekten Blumen, Sträucher und Bäume, die Nektar und Pollen tragen, anbieten. Zudem gibt es Informationen zur Mitmach-Aktion, die Steinbach in ein insektenfreundliches Blütenmeer verwandeln soll.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020