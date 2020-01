Auf die Mitglieder ist Verlass

Külsheim.Zur Jahresabschlussfeier traf sich der VdK-Ortsverband Külsheim im Gasthaus „Zum Speer“. Einen Programmhöhepunkt bildete die Ehrung treuer Mitglieder.

Vorsitzender Günter Schaupp begrüßte die zahlreichen Besucher. Zudem überbrachte er die Grüße des Kreisverbands und die Glückwünsche des Ehrenvorsitzenden Erwin Geier, der aus gesundheitlichen Gründen fehlte.

Anschließend ließ der Vorsitzende das abgelaufene Jahr nochmals in Wort und Bild vorüberziehen. Er bedankte sich dabei für die zahlreiche Teilnahme an den Ausflügen. Man konnte sich voll und ganz auf die Mitglieder verlassen, war Schaupp voll des Lobes. Ohne sie wären so viele Unternehmungen nicht möglich gewesen.

Für die verstorbenen VdK-Mitglieder wurde ein Gedenkgottesdienst in der Kirche in Külsheim gefeiert.

Bei den Ehrungen bedankte sich der Vorsitzende bei allen für die Treue zum VdK und zum Ortsverband. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft erhielt Anna Krug das Treueabzeichen in Gold. Für zehn Jahre Treue zum VdK bekamen das Abzeichen in Silber Ellen Füger, Annemarie Adelmann, Lilli Beck, Rita Grimm, Tanja Horn, Dagmar Krug, Irene Krumrey, Ute Reinhart, Richard Amend, Robert Graham, Ralf Arndt Grünke, Leonhard Höfert, Wilfried Höfert, Thomas Karl Hörner, Peter Beck, Hans Krumrey und Heinz Reinhart.

Zum Schluss wies Vorsitzender Günter Schaupp auf die Jahreshauptversammlung mit Wahlen am 25. April hin. Es folgte noch eine kurze Diskussionsrunde, bei der jeder Anregungen geben konnte.

