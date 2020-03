Anmeldung der Fünftklässler

Külsheim.Mädchen und Jungen, die im nächsten Schuljahr die fünfte Klasse der Külsheimer Pater-Alois-Grimm-Schule besuchen sollen, können am Mittwoch, 11. März, von 8 bis 13 Uhr oder am Donnerstag, 12. März, von 8 bis 13 Uhr im Sekretariat der Bildungseinrichtung (erstes Obergeschoss des Mensa-Gebäudes) angemeldet werden. Mitzubringen sind die Grundschul-Empfehlung (Blatt 3 und 4), eine Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch. Für eine eventuelle Busfahrkarte wird ein aktuelles Passbild benötigt. Bereits am Samstag, 7. März, gibt es von 10 bis 11.30 Uhr in der Schule Informationen über die Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg und das Konzept des Külsheimer „Hauses des Lernens“. Nach einer kurzen Einführung besteht die Gelegenheit, die Schulräume zu besichtigen und deren Funktion und Ausstattung kennenzulernen.

