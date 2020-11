Külsheim.Der Volkstrauertag als Tag des Gedenkens und der stillen Einkehr wurde im Gesamtbereich der Stadt Külsheim coronabedingt ohne öffentliche Veranstaltungen begangen. In jedem Stadtteil wurden an den Ehrenmalen Kränze niedergelegt. Die Menschen gedachten der Schrecken des Krieges. Bürgermeister Thomas Schreglmann tat dies am Ehrenmal im Bereich der Külsheimer Stadtkirche St. Martin. hpw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.11.2020