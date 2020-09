Am Ende waren alle Stände ausverkauft

Uissigheim.Der von Andreas Walz und Lothar Winkler initiierte erste „DorfMarktPlatz“ verlief unter Einhaltung der Corona-Regeln sehr erfolgreich. Wie es im Bericht der Beteiligten heißt, ging es darum, Erzeugern aus Uissigheim und Umgebung die Gelegenheit zu geben, ihre Produkte anzubieten. Dabei standen Saisonalität und Nachhaltigkeit ebenso im Vordergrund wie die Belebung des Dorfplatzes an der Schule. Dass beide Ziele erreicht wurden, zeigte die große Resonanz nicht nur der heimischen Bevölkerung. Am Ende waren Bäcker, Metzger, Gemüse-/Obsthändler und Anbieter von Edelbranderzeugnissen ausverkauft. Der „DorfMarktPlatz“ findet eventuell mit größerem Angebot erneut am 9. Oktober ab 17 Uhr statt.

