Aktive waren bei einem Einsatz gefordert

Eiersheim.Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eiersheim trafen sich im Gemeindezentrum zur Jahreshauptversammlung.

Nach dem Totengedenken blickte Abteilungskommandant Jürgen Göbel auf die vergangenen Monate zurück. Der Wehr gehörten am Stichtag 31. Dezember 13 Aktive und zehn Senioren an. Dennis Hemmerich, ist bei der Jugendfeuerwehr in Külsheim aktiv. Bei der Bekämpfung eines Wohnhausbrands in Uissigheim waren zwölf Aktive der Abteilung im Einsatz. Zudem gestaltete man neben den Übungen verschiedene Veranstaltungen im Ort wie den nächtlichen Kreuzweg an Gründonnerstag, den Martinsumzug und die Gedenkfeier am Volkstrauertag mit. Der Kommandant forderte eine bessere Beteiligung an Übungsstunden und Festbesuchen. Denn nur gemeinsam könne man erfolgreich sein. Für die Übungen, so Göbel, werde wieder ein Dienstplan erstellt.

Schriftführer Harald Göbel erinnerte an den Ablauf des Einsatzes beim Brand in Uissigheim sowie der Übungen. Bei der gemeinsamen Alarmübung mit der Uissigheimer Abteilung in Eiersheim wurde das Ziel, die Zusammenarbeit beider Abteilungen zu stärken, erreicht.

Seniorenvorsitzender Franz Göbel berichtete über die Aktivitäten der Senioren. Wie er erklärte, werde bei den Treffen weiterhin für Essen und Getränke gesorgt sein.

Kassenwart Stefan Kaufmann listete danach die Einnahmen und Ausgaben auf. Die Prüfer Stefan Weller und Egon Hauck bescheinigten ihm eine ordnungsgemäße Führung der Finanzen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Stadtkommandant Heiko Wolpert informierte, dass die Alarmierungspläne für die Wehren aufeinander abgestimmt seien. Wichtig sei, dass die Abteilungen tagsüber erreichbar seien und sich die Gesamtwehr mit ihren Abteilungen in der Fläche präsentiere. Er dankte der Eiersheimer Abteilung für ihre Leistungen bei den Einsätzen. Diese würden wohl weiter zunehmen. Ein Grund dafür seien Wetterkapriolen. Auf die Eiersheimer Wehr komme in Zukunft vermehrt die Aufgabe der Wasserförderung zu. Bislang habe dies sehr gut funktioniert.

Bedauerlich fand es Wolpert, wenn Übungen mangels Beteiligung nicht oder nur begrenzt stattfinden können. Allerdings komme dies in jeder Wehr vor. Deshalb appelliert der Stadtkommandant an alle, sich auch bei den Übungen „ins Zeug zu legen“ und durch Fleiß und harte Arbeit die Grundvoraussetzung für eine gute Brandbekämpfung zu legen. Wolpert: „Im Einsatzfall kann es um Menschenleben gehen.“

Dann überbrachte Wolpert Grüße von Bürgermeister Schreglmann. Dieser stehe immer hinter der Gesamtfeuerwehr. Eine funktionierende Wehr sei ihm wichtig, weshalb er die Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung unterstütze.

Abschließend gab Wolpert Einblick in die Statistik, welche die besten Zahlen seit 20 Jahren aufweise. So gebe es in der Gesamtfeuerwehr 193 Aktive und 60 Mitglieder in den Jugendwehren. Wolpert: „Die Feuerwehr ist eine professionelle seriöse Hilfseinrichtung in unserer Gesamtstadt Külsheim. Darauf ist die Bevölkerung Külsheims und der Stadtteile sehr stolz“.

Diakon Wolfgang Krug bedankte sich bei der Abteilung für deren Engagement bei kirchlichen Veranstaltungen. ffw

