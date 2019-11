Külsheim.Anlässlich der „Sternstunden“ in Külsheim veranstaltet der Gewerbe- und Verkehrsverein am Freitagabend, 22. November, ab 20 Uhr eine „After Eight Party“ mit dem „Jets Duo“. Bei Glühwein und Bratwurst rund ums Feuerfass lassen sich bei der Firma Adelmann im Wolferstetter Weg ein paar gemütliche Stunden verbringen.

