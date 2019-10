60-Jährige gingen auf Klassenfahrt

Külsheim.Ihr Klassentreffen gestalteten die nun 60-jährigen ehemaligen Schüler der Külsheimer Pater-Alois-Grimm Schule in Form eines zweitägigen Ausflugs nach Cochem an der Mosel. Nach einem Stadtrundgang und einer Schifffahrt bei strahlendem Sonnenschein besichtigte die Gruppe eine historische Senfmühle. Am Abend hatte man sich beim gemütlichen Beisammensein viel zu erzählen. Am nächsten Morgen fand eine Planwagenfahrt durch die Weinberge in Treis-Karden mit herrlichem Blick auf die Mosel statt. Nach ein paar gemütlichen Stunden ging es wieder Richtung Heimat. Bild: Veranstalter

