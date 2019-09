40 Jahre beim Markt dabei

Külsheim.Es ist beim Külsheimer Tradition, dass die Verantwortlichen des Volksfests die Schausteller montags zum Frühstück einladen. Bürgermeister Thomas Schreglmann (rechts) dankte im Rittersaal des Schlosses den Schaustellern, die den Großen Markt mit ihren Angeboten bereichern. Die Familie Schmitt/Kopf sei bereits seit 40 Jahren mit dem Autoscooter dabei. Der Bürgermeister würdigte diese Treue und Verbundenheit zum Großen Markt mit einem besonderen Dankeschön und freute sich auf die weitere Zusammenarbeit. Schreglmann überreichte eine Urkunde und einen Geschenkkorb an Doris und Michael Kopf (Zweiter von libnks). Wie Letzterer ergänzte, sei seine Familie bereits in der dritten Generation vor Ort. Die vierte Generation sitze bereits in den Startlöchern. Der Große Markt in Külsheim sei stets ein Highlight, „es ist immer schön bei Euch“. Über dieses Lob freute sich auch Festplatz-Marktmeister Jürgen Thoma. hpw/Bild: Wagner

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.09.2019