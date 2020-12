Zwei weitere Todesfälle gemeldet

Main-Spessart-Kreis.Im Landkreis Main-Spessart sind aktuell (Stand Donnerstag, 10. Dezember) 553 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Landratsamt informiert, wurden damit seit Beginn der Pandemie 1726 Personen positiv getestet. Genesen sind 1108 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner beträgt aktuell 272,7.

Es gibt zwei neue Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der in Zusammenhang mit Covid-19 gestorbenen Menschen im Landkreis liegt somit bei 65. Die beiden Personen gehörten altersbedingt einer Risikogruppe an, schreibt das Landratsamt weiter. 16 Patienten werden derzeit stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt, einer davon auf der Intensivstation. Es befinden sich 1714 enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.

Neue Regeln gelten

Aufgrund des weiterhin hohen Inzidenzwerts gelten im Main-Spessart-Kreis nun strengere Regeln (wir berichteten). Von 21 Uhr bis 5 Uhr ist der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung außer wegen triftigen Gründen untersagt. Diese Gründe schließen beispielsweise medizinische oder veterinärmedizinische Notfälle sowie andere medizinisch unaufschiebbare Behandlungen ein, ebenso wie die Ausübung von Beruf oder Ausbildung ein.

Märkte mit Ausnahme des Verkaufs von Lebensmitteln im Rahmen regelmäßig stattfindender Wochenmärkte sind untersagt. An allen Schulen findet ab der Jahrgangsstufe acht mit Ausnahme der jeweils letzten Jahrgangsstufe und der Schulen zur sonderpädagogischen Förderung kein Unterricht in Präsenzform statt. Der Unterricht an Musikschulen und Fahrschulunterricht in Präsenzform ist untersagt.

Zusätzliches Personal gesucht

Das Gesundheitsamt wurde durch weiteres Personal verstärkt, so dass die Rückverfolgung der Kontakte positiv getesteter Personen sicher gewährleistet werden kann. An der Teststrecke in Marktheidenfeld werden aktuell bis zu 300 Tests am Tag durchgeführt. Auch Personal aus Pflegeeinrichtungen und Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten können sich hier testen lassen.

„Die hohen Fallzahlen in unserem Landkreis zeigen: Das Virus ist mittlerweile überall in Main-Spessart angekommen. Nur wenn wir alle unsere Kontakte absolut minimieren, haben wir die Chance das Virus wieder einzudämmen“, appelliert Landrätin Sabine Sitter.

Die Situation im Klinikum und in den Alten- und Pflegeheimen ist herausfordernd. Auch deshalb, weil Mitarbeiter erkrankt oder in Quarantäne sind. Es wird zusätzliches Personal gesucht. Eine Übersicht der Einrichtungen gibt ess unter www.main-spessart.de online. Jede Hilfe ist willkommen, so Sitter. pm

