Zwei Verletzte und 35 000 Euro Schaden

Marktheidenfeld.Zwei leicht verletzte Personen sowie ein Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro sind die Folge eines Auffahrunfalls am Mittwochvormittag. Der 69-jährige Fahrer eines Mercedes C-Klasse befuhr um 11.30 Uhr die Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld in Richtung Altfeld. Ihm folgte der 38-jährige Fahrer eines Kleintransporters.

Situation zu spät erkannt

Unmittelbar nach einer Rechtskurve musste der Mercedesfahrer wegen eines in gleicher Richtung fahrenden Rennradfahrers sowie Gegenverkehrs abbremsen. Diese Situation bemerkte der Nachfolgende zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall erlitten der Mercedesfahrer sowie seine Beifahrerin diverse leichte Prellungen. Sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Lohr gebracht.

Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Durch die Kollision wurden Fahrzeugteile in Richtung Gegenfahrbahn geschleudert und beschädigten die Motorhaube sowie die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos. pol

