Zwei Kurtz-Urgesteine ausgezeichnet

Kreuzwertheim.Die Kurtz GmbH ehrte jüngst zwei Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. Laut einer Pressemitteilung ist Rudolf Albert ist seit 40 Jahren für das Unternehmen aktiv. Zum 1. Juli 1979 habe der Röttbacher seine Ausbildungsstelle als Maschinenschlosser angetreten, kam dann in die Schweißerei nach Hasloch. In den folgenden vier Jahrzehnten habe er sich zum Allrounder entwickelt: Ob Bohren, Zuschnitt, Schweißnahtvorbereitung oder Brennmaschine – als Schweißer sei der 56-Jährige vielseitig einsetzbar, auch in schwierigen Projekten. Aktuell ist Rudolf Albert im Kurtz Ersa-Zentrallager beschäftigt.

Vertrieb ausgebaut

Die zweite Ehrung galt Harald Sommer, mit dem Uwe Rothaug in seiner Funktion als Kurtz-Geschäftsführer seit nunmehr zehn Jahren sehr eng zusammenarbeite. Harald Sommer habe seine Laufbahn im Unternehmen vor 45 Jahren am 4. Juni 1974 als Azubi zum Technischen Zeichner gestartet – und sei direkt im technischen Büro Maschinenbau übernommen worden.

Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr habe der Haslocher ab April 1979 als Assistent von Walter Kurtz gearbeitet den Aufbau des Vertriebs und die Internationalisierung der Schaumstoffmaschinen organsiert. Seit Oktober 1990 habe er die Projektabteilung Schäummaschinen geleitet und ab April 2006 als Vertriebsleiter die Verantwortung für den Absatz der partikelschaumstoffverarbeitenden Maschinen übernommen.

Im Namen der Geschäftsführung lobte Uwe Rothaug die beiden Jubilaren für ihren unermüdlichen Einsatz über vier und viereinhalb Jahrzehnte. „In unserer immer schneller sich drehenden Welt werden diese beruflichen Lebensläufe immer seltener“, so Rothaug.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019