Zusammenstoß beim Wenden

Altfeld.Beim Zusammenstoß zweier Autos auf dem Gelände einer Tankstelle in der Triefensteiner Straße in Altfeld verletzte sich eine Autofahrerin leicht. Die 54-jährige Fahrerin eines Audi A1 wollte am Dienstag gegen 14 Uhr auf dem Tankstellengelände wenden, um in die Waschanlage zu fahren.

Bei Aufprall leicht verletzt

Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Skoda, dessen 43-jähriger Fahrer in Richtung Tankstellenausfahrt unterwegs war, und stieß gegen dessen rechte Fahrzeugseite. Durch den Aufprall verletzte sich die Verursacherin leicht.

Während der Audi fahrbereit blieb, musste der Skoda abgeschleppt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.01.2020