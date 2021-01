Zeitplan für Austausch geregelt

Main-Spessart-Kreis.Führerscheine sollen künftig EU-weit fälschungssicher und einheitlich sein. Daher müssen sämtliche Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, umgetauscht werden. Für ganz Deutschland sind das etwa 43 Millionen Dokumente. Damit es keine Überlastung der Behörden und lange Wartezeiten gibt, regelt ein Gesetz, in welcher Reihenfolge Autofahrer ihren Führerschein austauschen sollen.

Für einzelne Geburts- beziehungsweise Ausstellungsjahre wurde ein zeitlicher Stufenplan eingeführt. „Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie sich an diesen Zeitplan halten“, so Andreas Hafenrichter, Sachgebietsleiter im Landratsamt, in einer Pressemitteilung. Sollte es aus persönlichen Gründen erforderlich sein, ist ein Umtausch vor Ablauf der Gültigkeit jedoch möglich.

Bei Papierführerscheinen richtet sich die Umtauschfrist nach dem Geburtsjahr. Bei Kartenführerscheinen, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, richtet sich die Umtauschfrist nach dem Ausstellungsjahr. Das Ausstellungsdatum ist auf der Vorderseite der Karte zu finden. Den genauen Zeitplan finden Personen unter www.main-spessart.de im Internet.

Für den Umtausch werden benötigt: der Führerschein, ein gültiges Ausweisdokument, ein aktuelles biometrisches Passbild sowie die Antragsgebühr. Termine bei der Führerscheinstelle des Landratsamtes können unter www.main-spessart.de gebucht werden. Es ist auch möglich, ohne Termin kommen. Personen müssen dann aber gegebenenfalls längere Wartezeiten in Kauf nehmen. pm

