Wonnemar bittet Stadt um Hilfe

Marktheidenfeld.Angesichts der erneuten Corona-Zwangsschließung beim Wonnemar Marktheidenfeld suchen die Beteiligten nach einer Zwischenlösung für die Zeit bis zur Wiedereröffnung. In einer Pressemitteilung des Betreiberunternehmens Interspa-Gruppe heißt es: Ziel der Gespräche sei, „trotz der schwierigen Umstände den Betrieb des Erlebnisbades langfristig zu sichern“. Unterdessen hat das zuständige Amtsgericht das Verfahren über die Betriebsgesellschaft des Bades eröffnet und die Eigenverwaltung bestätigt.

Nach der mehrmonatigen Schließung im Frühjahr und den damit verbundenen „beträchtlichen Verlusten“ hatte die Interspa-Gruppe Ende September eine Sanierung des Wonnemar Marktheidenfeld über ein Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet (wir berichteten).

Das Bad blieb geöffnet, für die Besucher ergaben sich keine Einschränkungen. Damals war von einer Sanierung bis Mitte 2021 die Rede. „Das Verfahren entwickelte sich zunächst äußerst positiv und hatte keine negativen Folgen auf den Betrieb des Erlebnisbades“, teilt die Gruppe mit.

Durch den erneuten Lockdown habe sich die Situation nun aber „noch einmal verschärft“. Der Betreiber könne die neu entstehenden Verluste nicht mehr alleine tragen. In der Pressemitteilung ist von 75 000 Euro Fixkosten pro Monat die Rede. Beispielsweise müsse das Bad trotz Schließung weiter geheizt und gechlort werden, weil sonst immense Schäden entstünden.

Arbeitsplätze möglichst erhalten

Der Betreiber geht davon aus, dass die Schließung des Wonnemar bis mindestens Februar 2021 andauern wird. „Wir streben Gespräche mit der Stadt an, um den Betrieb des Bades langfristig zu sichern“, wird Volker Kurz, Geschäftsführer der Interspa-Gruppe, in der Mitteilung zitiert. „Dies kann sowohl in Eigenregie durch die Stadt Marktheidenfeld geschehen als auch wie zuvor durch die Interspa-Betriebsgesellschaft.“

Wilko van Rijn, Center-Manager des Wonnemar Marktheidenfeld, fügt an: „Unser wichtigstes Ziel ist es zunächst, trotz der unklaren zeitlichen Perspektive möglichst alle Arbeitsplätze zu erhalten, beispielsweise durch den Einsatz von Kurzarbeit.“ Damit dies gelingen kann, habe die Wonnemar-Betriebsgesellschaft die Stadt um eine Überbrückungshilfe gebeten. Diese werde benötigt für die Zeit, bis die „Novemberhilfe“ ausbezahlt wird. „Zwar ist es seit ein paar Tagen endlich möglich, diese Unterstützungszahlungen zu beantragen“, ergänzt van Rijn. Man habe die Mittel bereits beantragt. Die Auszahlung erfolge aber möglicherweise erst im Januar.

