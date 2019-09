Streuobstwiesen sind wichtig für Mensch und Tier: Der Streuobsterlebnistag in den Kreuzwertheimer „Ehrlichsgärten“ lockte am Samstag viele Teilnehmer an.

Kreuzwertheim. „Am nordöstlichen Ortsrand von Kreuzwertheim erstreckt sich das wahrscheinlich größte Streuobstwiesengebiet des ganzen Landkreises mit über 2400 Obstbäumen auf 130 Hektar Fläche“, begrüßte Bürgermeister Klaus Thoma die Teilnehmer an der Exkursion durch die Natur. Auch er war neugierig, wie sich die Experten zu dem einzigartigen Gebiet äußern werden.

Zunächst ging er auf die verschiedenen Flurnamen ein. Es gebe neben den „Ehrlichsgärten“ Bezeichnungen wie etwa „Furt“, „Kreuz“- und „Geisberg“ oder auch „Heeg“, „Zinke“ und „Bohle“. Zwar nenne die Gebiete heutzutage niemand mehr so, aber in den geologischen Karten überleben die alten Namen.

Kulturlandschaft

Über 100 hochstämmige Bäume sind in der Flur der Marktgemeinde zu finden, dazu noch unzählige Sträucher und Ackerpflanzen: eine wahre Wohlfühlatmosphäre für Tiere aller Arten. Diese Kulturlandschaft müsse aber erhalten werden, was nicht nur der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) fordere. Auch die Marktgemeinde habe dies erkannt, so Thoma.

Der hohe Pflegeaufwand lasse die Bewirtschaftung immer mehr zurückgehen, wodurch das Gebiet in seiner Gesamtheit gefährdet sei. Deshalb habe die Gemeinde einen Pflegevertrag mit der Main Streuobstbienen eG abgeschlossen, die sich um den Erhalt der Streuobstwiesen kümmert. Auch die dort lebenden Vögel und Kleintiere seien schützenswert. Denn rund 15 Prozent der im Gebiet vorkommenden Tiere stehen auf der Roten Liste und seien stark bis sehr stark gefährdet.

Glücksfall

Dass das Gebiet der „Ehrlichsgärten“ überhaupt noch existiere, sei ein reiner Glücksfall, betonte der Redner. Eigentlich wollte die Gemeinde in dem Areal ein großes Wohngebiet ausweisen. Durch die Bebauung wären die Wiesen und Baumbestände unwiederbringlich verloren gegangen. Doch dank des Einsatzes vieler Bürger und sowie der Bund-Ortsgruppe unter Leitung von Georg Wolpert sei dies verhindert worden. Heute sei man froh, das Naherholungsgebiet zu haben.

Der europäische Fernwanderweg E8 und der Main-Wanderweg führen hindurch, ebenso der „MainRadweg“. Man hat also etwas vorzuzeigen in Kreuzwertheim.

Wie viel das ist, zeigten drei Spezialisten: der Pomologe Steffen Kahl, der Vogelkundler Hartwig Brönner und der Käferfachmann Sebastian Vogel. Eingeladen hatte diese der Hauptorganisator der Veranstaltung, Christian Salomon, Gebietsbeauftragter für Grünland im Naturpark Spessart. Mit dabei war auch Naturpark-Ranger Andreas Gries.

Bei einem Gang durch die Natur wurde den Teilnehmern bewusst gemacht, wie vielfältig die Streuobstwiesen sind. Dabei mahnte Kahl allerdings vor der großen Überalterung des Bestands. Rund 1680 Bäume wurden gezählt. Die Mehrzahl davon (rund 60 Prozent) sind Apfelbäume. Aber auch Birnen, Kirschen, Pflaumen und Walnüsse sind gut vertreten.

Apfelbäume können unter normalen Bedingungen gut 300 Jahre alt werden, so der Experte. Bei Birnen sei es ähnlich.

An Altersgrenze gestoßen

Viele Bäume im Gebiet sind an ihrer Altersgrenze angekommen. Neupflanzungen werden deshalb besonders gefördert. Wer sich dafür interessiert, soll Kontakt mit der Gemeinde aufnehmen. Kahl appellierte, dass man heimische Bäume pflanzen sollte. Vor allem die alten Sorten hätten sich bewährt und müssten erhalten bleiben.

Totholz ist wichtig

Wichtig für die Natur sei auch sogenanntes Totholz, informierte Sebastian Vogel bei der Führung. Rund 20 000 Arten benötigen hoch- oder niederstämmiges Totholz, also Baummaterial, das nicht mehr trägt. Als Beispiel nannte er den Borkenkäfer. Der sei etwas in Verruf geraten durch den Befall der Fichten. Aber das sei nur eine Art der Borkenkäfer. Man habe bis jetzt 100 verschiedene Arten in Europa katalogisiert, nur vier bis fünf seien schädlich.

Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie Pilze zum Überleben benötigen. Gut 150 Pilzarten können in einem einzigen Baum vorkommen, wobei einzelne Käferarten sich nur von einer einzigen Pilzart ernähren. Vor allem stehendes Totholz sei in Deutschland Mangelware, mahnte Vogel. Dieses Totholz sei auch für die Vögel wichtig. Nicht nur, dass einzelne Arten in den toten Bäumen nisten. Auch als Nahrungsquelle sind sie unverzichtbar.

Hartwig Brönner berichtete von einem Bestand an Wiedehopfen und Wendehälsen in den „Ehrlichsgärten“. Aber auch der Steinkauz habe seine Brutstätte in Holzhöhlen. Neben der Baum- sei deshalb die Bodenpflege wichtig. Die Galloway-Rinder auf der Weide erledigten diese Aufgabe vorzüglich. So finde ein gemeinsamer Austausch aller Bewohner der Natur statt, der allen nutzt.

Erhalt lohnt sich

Es lohne sich also, die Streuobstwiesen zu erhalten und sogar auszubauen, lautete das Fazit der Veranstaltungsteilnehmer. Weitere Angebote sind geplant, etwa ein Baumschnittkurs im November oder eine Vogelstimmenführung im kommenden Jahr. Viele Besucher des Streuobsterlebnistages wollen dann wiederkommen. Die Natur in unmittelbarer Umgebung kennenzulernen hat offensichtlich Konjunktur.

