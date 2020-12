Wohl der Kinder im Vordergrund

Main-Spessart-Kreis.Das Landratsamt Main-Spessart weist aus aktuellem Anlass auf die Informationsmöglichkeiten der Eltern und Schüler bei einem witterungsbedingten Unterrichtsausfall hin.

„Die Straßenmeisterei, die Busunternehmen und auch die Schulleitungen beobachten soweit als möglich die Lage vor Ort und nehmen sofort Kontakt zu uns auf, wenn der Weg zur Schule aus ihrer Sicht wegen der schlechten Witterung zu gefährlich ist“, so Karin Auth, Leiterin des Staatlichen Schulamtes im Kreis. Das Staatliche Schulamt trifft dann die endgültige Entscheidung. Sobald feststeht, dass der Unterricht ausfällt, wird die Meldung über Rundfunk, Printmedien, die Homepage des Kreises sowie soziale Medien verbreitet. Informationen auf diesen Kanälen sollten verfolgt werden, im Radio werden sie ab etwa 6 Uhr kommuniziert.

Schüler müssen betreut werden

Kinder, die trotz der Meldung in die Schule kommen, dürfen bei Unterrichtsausfall nicht einfach nach Hause geschickt werden, die Lehrkräfte müssen nach Möglichkeit in die Schule kommen. Da glücklicherweise auch bei extremen Wetterlagen in vielen Fällen nur ein Teil der Schüler die Schule nicht erreichen könne, findet grundsätzlich Unterricht statt, wenn auch nur in eingeschränkter Form.

Erfahrungsgemäß kommt es bei entsprechenden Wetterbedingungen oftmals zu Busverspätungen. Um hier Unsicherheiten zu vermeiden, ist vereinbart, dass die Schülerinnen und Schüler nach einer Wartezeit von ca. 30 Minuten nach Hause gehen dürfen. Die Schule muss dann möglichst umgehend davon unterrichtet werden, ebenso wenn Schüler zu Hause bleiben.

Verantwortung bei Eltern

Die Leiterin des Staatlichen Schulamtes im Landkreis Main-Spessart weist jedoch abschließend ausdrücklich darauf hin, dass die letzte Verantwortung die Eltern selbst tragen: „Sie müssen entscheiden, ob ihr Kind aus ihrer Sicht entsprechend der Witterungslage vor Ort zur Schule gehen kann oder nicht. Prinzipiell gilt der Grundsatz, dass das Wohl und die Sicherheit des Kindes im Vordergrund stehen.“ pm

