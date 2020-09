Wildschütz, Rebell und „Robin Hood“ des Spessarts

Johann Adam Hasenstab hat es gar zu einem nach ihm benannten Wanderweg gebracht. Über 79 Kilometer führt ein Rundkurs vom Geburtsort Rothenbuch zu sämtlichen Stätten seines „Wirkens“.

Main-Spessart. Schlapphut, schwarzer Schnauzer, geschultertes Gewehr – das Konterfei auf dem Wanderzeichen erinnert ein wenig an „Räuber Hotzenplotz“. Doch Johann Adam Hasenstab war aus ganz anderem Holze geschnitzt. Geboren am 21. September 1716, wuchs er als Sohn einer Waldarbeiterfamilie auf und trat als Jagdgehilfe in den kurfürstlichen Jagddienst. Nachdem er eine Zeitlang sein Einkommen nebenbei mit Wilderei aufgebessert hatte, machte er sich „selbständig“ und wurde hauptberuflich Wildschütz.

Als er eines Tages erwischt und zum Heeresdienst verurteilt wurde, flüchtete er ins Kloster Bronnbach, wo er Asyl erhielt. Man machte den „Bock zum Gärtner“, indem man ihn zum klösterlichen Jäger ernannte. Wie zu erwarten, ergriff er die Chance nicht, künftig einen legalen Weg einzuschlagen.

Blitzschnell über die Grenzen

Haseltal und Kropfbachtal wurden seine bevorzugten „Jagdreviere“, da dort drei Herrschaften, Mainz-Wertheim-Würzburg, aufeinanderstießen. Blitzschnell wechselte er über die Grenze von einem Herrschaftsgebiet ins andere, entkam seinen wutschnaubenden Verfolgern und stand bald im Ruf, Zauberkräfte zu besitzen.

Die Tollkühnheit seiner Aktionen war Gesprächsthema in den Wirtshäusern. „Frisch und preiswert“ war das Qualitätssiegel seiner Beute, die er ungeniert auch auf öffentlichen Märkten anbot. Einfachen Leuten gegenüber war er großzügig, so dass in manchem ärmlichen Haushalt ab und zu ein Stück Wildbret in der Bratröhre brutzelte.

Gastwirte und sogar der Pfarrer sollen zu seinen Kunden gezählt haben. Ob Hasenstab bereits zu Lebzeiten als „Robin Hood“ verehrt wurde, lässt sich schwer sagen. Sicher ist, dass er Rückhalt in der Bevölkerung hatte, die mit Genugtuung zusah, wie er der verhassten Obrigkeit gehörig auf der Nase herumtanzte. Und das, obwohl auf ihn ein Kopfgeld von 30 Reichstalern ausgesetzt war und Bürgern, die ihm den „geringsten Aufenthalt gewähren“, eine empfindliche Strafe angedroht wurde. Unzählige Male entwischte er seinen Verfolgern.

Immer wieder gelang ihm die Flucht aus dem Gefängnis.

Die Wilderei betrieb er inzwischen im „großen Stil“ und war der „Kopf“ einer Wildererbande. 1770 wurde er, nachdem man ihn in der Wertheimer Grafschaft gefangen hatte, sicherheitshalber in eine Strafkolonie nach Australien verbannt. Doch wer geglaubt hatte, dies sei das Ende der Geschichte von Johann Adam Hasenbusch, hatte sich gründlich geirrt. Zwei Jahre später zog er wieder wildernd durch die Spessartwälder.

Sein erbittertster Gegner, der Kropfbrunner Förster Johann Sator, brachte ihn schließlich zur Strecke. Wurde Hasenstab in einen Hinterhalt gelockt oder, wie der Förster behauptete, in „ehrlichem Zweikampf“ erschossen? Was in jener Nacht zum 3. Juni 1773 wirklich geschah, wird ein Geheimnis bleiben. 15 Gulden erhielt Sator als Schuss- und Fangprämie, der erhoffte Ruhm blieb ihm jedoch versagt. Als Ausdruck ihrer Verachtung sollen daraufhin etliche Bauern ihren Hund „Sator“ genannt haben. Johann Adam Hasenstab fand auf dem Friedhof in Breitenbrunn seine letzte Ruhestätte.

„War er auch ein Wildverhundser, bet’ für ihn ein Vaterunser“ ist in die Medaille eingraviert, die zur Erinnerung an ihn geprägt wurde. Wanderer, wenn du im Kropfbachtal am Kreuz aus rotem Spessartsandstein mit den Initialen J.A.H.St. vorbekommst, erfülle diese schlichte Bitte. Es kann auf keinen Fall schaden.

