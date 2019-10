„Wellküren“ sind in der Dreschhalle zu Gast

Kreuzwertheim.„Abendlandler“ – schon der Titel dieses Kabarettabends weist auf die außerordentliche Musikalität der drei Wellschwestern Burgi, Moni und Bärbi hin.

Alle bekommen „ihr Fett ab“

Meist musikalisch untermalte Gaudi wird geboten, aber auch viele Politiker und Personen des öffentlichen Lebens kriegen „ihr Fett ab“, wobei sich die „Wellküren“ natürlich mit Vorliebe in ihrem Heimatland Bayern umgesehen haben. „Abendlandler“ ist besonders geeignet für Menschen, die, auch wenn’s dunkel wird, den Humor nicht verlieren.

Nach über 30 Jahren auf der Bühne sind die drei Schwestern darin wahre Expertinnen geworden. Am Samstag, 16. November, um 19.30 Uhr gastieren die „Wellküren“ in der Kreuzwertheimer Dreschhalle. Karten für diesen Abend gibt es in den beiden Schaefers Apotheken in Wertheim und Kreuzwertheim.

