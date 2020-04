Warema startet Produktion von Mund-Nase-Masken

Main-Spessart-Kreis.Nachdem es immer schwieriger wird, Gesichtsmasken zu bekommen, hat die Bayerische Staatsregierung kürzlich jedem Landkreis Vliesstoff für die Herstellung von Masken zukommen lassen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landkreises Main-Spessart hervor. Demnach wurde auch der Main-Spessart-Kreis bislang mit zwei Rollen Vlies bedacht.

Lob für engagierte Bürger

Über das Bürgertelefon und per E-Mail hatten sich bereits mehrere private Personen gemeldet und bereit erklärt, Masken in Eigenregie selbst zu nähen. „Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist beeindruckend“, lobt Landrat Thomas Schiebel und dankt für deren Einsatzbereitschaft. Allerdings habe sich der Landkreis nach eingehender Überlegung dazu entschlossen, die Produktion in eine Hand zu geben – auch aufgrund der hohen Stückzahl: Der angelieferte Stoff reicht nach Angaben des Landratsamts für rund 8000 Mund-Nase-Masken.

Mit dem Sonnenschutzhersteller „Warema“ aus Marktheidenfeld sei ein Unternehmen gefunden worden, das in der Lage sei, pro Tag 400 solcher Masken zu produzieren.

„Wir wollen den Landkreis im Kampf gegen das Corona- Virus so gut es geht unterstützen“, erklärt die Vorstandsvorsitzende Angelique Renkhoff-Mücke. Deshalb werde Warema die Masken unentgeltlich produzieren.

Stückzahl nach und nach steigern

Dafür hat die Firma zwei Nähplätze aus dem operativen Geschäft herausgenommen. Denn unabhängig von der Maskenherstellung müsse die Produktion von Sonnenschutzsystemen natürlich weiterlaufen. „Wir sind dem Unternehmen für dieses Engagement sehr dankbar“, so Landrat Schiebel.

Anhand der von der Staatsregierung mitgelieferten Muster wurden zunächst einige Probeexemplare hergestellt. Nun begann die Produktion zunächst mit 150 Masken am Tag, die nach und nach hochgefahren wird.

Verteilung an Pflegeheime

Insgesamt wird das Unternehmen mit der Fertigung der Masken rund drei Wochen beschäftigt sein. Bei der Herstellung tragen die Warema-Mitarbeiter Schutzmasken und Handschuhe, womit eine hygienisch einwandfreie Produktion gewährleistet ist.

Das Landratsamt weist allerdings darauf hin, dass die Masken nicht zertifiziert sind und deshalb nicht als „Schutzmasken“ bezeichnet werden dürfen. Auch eine Kennzeichnung gemäß den gesetzlichen Vorgaben nach Textilkennzeichnungsgesetz ist daher nicht möglich.

Die Verteilung wird über das Landratsamt erfolgen. Die ersten Masken werden der Mitteilung zufolge zunächst an die Bewohner in den Pflege- und Altenheimen ausgegeben. lra

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.04.2020