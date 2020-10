Von der Natur inspiriert

Marktheidenfeld.„Farbfluss“ ist die aktuelle Ausstellung von Ansgar Skiba im Marktheidenfelder Kulturzentrum Franck-Haus überschrieben. Der Zeichner und Maler wurde 1959 in Dresden geboren und lebt heute in Düsseldorf. In Marktheidenfeld zeigt der Künstler seine von der Natur inspirierten Bilder.

Die Ausstellung „Farbfluss“ ist in Marktheidenfeld noch bis Sonntag, 25. Oktober im Franck-Haus in der Untertorstraße 6 im vorderen Ausstellungsbereich zu sehen.

Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr, Sonntag und an Feiertagen 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.10.2020