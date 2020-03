Von Brahms bis Wolf

Kreuzwertheim.Der Verein „Paul“ machte in der Vergangenheit schon öfter durch verschiedene Aktionen auf sich aufmerksam. Am Sonntag, 29. März, veranstaltet der Verein um 15 Uhr ein Benefizkonzert mit dem Chor „ViaVicis“ in der katholischen Kirche in Kreuzwertheim.

Unter der künstlerischen Gesamtleitung von Dirigent und Komponist Hubert Hoche hat der Projektchor „ViaVicis“ in den letzten Jahren zahlreiche gut besuchte, erfolgreiche Benefizkonzerte im Würzburger und Marktheidenfelder Raum sowie im Main-Tauber-Kreis gestaltet und ist nun erneut in Kreuzwertheim zu Gast.

Ursprünglich als Projektchor im Herbst 2012 gegründet, hat „ViaVicis“ sich mittlerweile zum „ViaVicis e.V.“ weiterentwickelt und ist auf über 30 Sänger angewachsen. Die meisten Chormitglieder singen im Alltag in ihren örtlichen Gesangsvereinen in der Region Würzburg, Marktheidenfeld und Aschaffenburg. Sie betrachten die Projektarbeit als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und außergewöhnliche Chorwerke kennenzulernen. Dabei wird das Liedgut von den Sängern selbstständig erarbeitet und anschließend an rund vier bis fünf Probentagen gemeinsam vertieft, um dem Auftritt den letzten Schliff zu geben. Pro Jahr gibt der Chor jeweils fünf Konzerte. Der Name „ViaVicis“ ist ein der lateinischen Sprache entnommener Fantasiename, den man in freier Übersetzung mit „Abwechslung“ oder „verschiedene neue Wege“ interpretieren kann.

Im Konzertjahr 2020 steht das Programm mit geistlichen und weltlichen Werken unter dem Motto „Zeitensprünge“. Von der Renaissance über die Werke berühmter Künstler des 19. Jahrhunderts (Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms) bis hin zu zeitgenössischen Komponisten, wie John Rutter oder Arvo Pärt, reicht das Programm. Darunter findet sich mit „Trust in Jehova“ auch eine Eigenkomposition des Dirigenten Hubert Hoche, ebenso wie die Uraufführung „Shalom“ des Kreuzwertheimer Organisten Alexander Wolf.

Das Benefizkonzert beginnt am Sonntag, 29. März, um 15 Uhr in der katholischen Kirche in Kreuzwertheim. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es werden jedoch Spenden für die Arbeit des Vereins „Paul“ erbeten. Der Verein „Paul“ und der Chor „ViaVicis“ freuen sich auf zahlreiche Besucher und ebenso zahlreiche Spenden für den guten Zweck.

Im Eingangsbereich der Kirche gibt es wieder einen kleinen Basar mit den schönen Bolgakörben und nach dem Konzert gibt es Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020