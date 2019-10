Vollbremsung nach Überholmanöver

Erlenbach.Der Fahrer einer schwarzen Mercedes S-Klasse war am Freitag, 11. Oktober, gegen 12.30 auf der Ortsumgehung Erlenbach in Richtung Marktheidenfeld unterwegs. Kurz vor dem zweiten Kreisverkehr überholte der Mercedes in einer Rechtskurve einen anderen Verkehrsteilnehmer. Da Gegenverkehr kam, scherte der Mercedes knapp vor dem anderen Pkw ein, so dass dieser eine Vollbremsung machen musste. Der überholte Fahrer hupte daraufhin den Mercedes-Lenker an, was dieser mit einem unnötigen Bremsmanöver quittierte, so dass der Überholte erneut eine Vollbremsung machen musste. In der Würzburger Straße in Marktheidenfeld parkte der Mercedes schließlich, und der Fahrer wurde von dem Überholten zur Rede gestellt. Hierbei wurde der Verkehrssünder dann auch noch ausfällig und bedachte sein Gegenüber mit unflätigen Ausdrücken. Mögliche Zeugen werden in allen drei Fällen gebeten, sich unter Telefon 09391/98410 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu wenden. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019