Vier Verletzte und 23 000 Euro Schaden

Kreuzwertheim.Vier mittelschwer verletzte Personen sowie knapp 23 000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 18 Uhr auf der Staatsstraße 2315.

Die 41-jährige Fahrerin eines Ford Kuga fuhr von Kreuzwertheim in Richtung Unterwittbach. Auf dem Rücksitz saß ihre achtjährige Tochter. Eine kurze Ablenkung führte dazu, dass die Frau leicht nach links lenkte und dabei nahezu mit ihrem gesamten Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein ihr entgegenkommender 35-jähriger Fahrer eines Opel Astra versuchte, auszuweichen, was wegen einer Leitschutzplanke nur bedingt möglich war.

Obwohl er bereits die Leitplanke touchierte, krachten beide Autos teils frontal ineinander, rutschten aber auch seitlich aneinander vorbei. Hinter dem Opel befanden sich noch zwei Fahrzeuge, welche aufgrund des Unfalls eine Vollbremsung machen mussten. Dadurch stieß ein BMW-Fahrer leicht gegen die Stoßstange eines VW Golfs.

Die Ford-Fahrerin sowie ihre Tochter wurden mit Verdacht auf Schleudertrauma in die Uniklinik nach Würzburg gebracht. Der Opel-Fahrer und seine Beifahrerin wurden in Krankenhäuser in der Umgebung gebracht. Die Staatsstraße war im Bereich der Unfallstelle für anderthalb Stunden komplett gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Unterwittbach und Kreuzwertheim waren mit insgesamt 18 Einsatzkräften vor Ort. Der Ford sowie der Opel wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.11.2019