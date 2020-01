Viele anspruchsvolle Prüfungen absolviert

Jugendliche, in Gold (in Klammern die Anzahl der Wiederholungen):Marie Kraft (10), Julia Bernhardt (4) Simon Bernhardt (4),Jonathan Erdniss (3) Hendrik Erdniss (3), Max Bockermann (2), Lara Bockermann (2), Thomas Lutz (2); in Bronze: Olivier Lutz (6), Jakob Kraft (3), Benedikt Erdniss (3), Aleyna Seker (1)

Erwachsene,in Gold: Horst Großmann (42), Gerhardt Krula (41), Hermann Förstel (34). Joachim Paul (27), Andreas Schmidt (23), Petra Rösch (22), Edgar Grein (21), Hermann Terporten (21), Erhardt Schleßmann (20), Philipp Dinkel (17), Christa Dreßler (15), Jan Hörnig (13), Steffen König (11), Uwe Meister (8), Klaus Kraft (8), Wolfgang Lutz (7), Manuele Parrino (7), Herbert Alex. Gebhard (7), Heide Wissmeier (5), Brigitte Endler (4), Sabine Bernhardt (4), Holger Erdniss (3), Jochen Scheider (2), Imke Erdniss (2), Anthony Hildenbrand (1), Luis Müller (1), Ralf Bockermann (1), Sarah Stahl (1), Waltraud Schreck (1); in Silber: Simon Hame (1) und in Bronze: Clemens Fiederling (10).