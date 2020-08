Verkauf der Kurtz-Vorfertigung vollzogen

Kurtz Ersa hat den geplanten Verkauf der Vorfertigung in Wiebelbach vollzogen. Der Käufer gründet am Standort ein neues Unternehmen.

Wiebelbach. Zum 31. Juli veräußerte die Kurtz GmbH wie geplant die Vorfertigung der Maschinenfabrik in Wiebelbach (wir berichteten). Dies teilte der Konzern Kurtz Ersa am Dienstag mit. Betroffen sind demnach die Bereiche „Sägen“, „Schweißen“, „Spanende Fertigung“ und „Beschichtung“.

Dem Management von Kurtz Ersa sei es trotz der schwierigen Umstände der Corona-Krise gelungen, mit Ralf Reich, Geschäftsführer und Inhaber der neu gegründeten Firma IZW Innovative Zerspanungstechnik Wiebelbach, einen Käufer mit langjähriger Erfahrung im Bereich Lohnfertigung zu finden.

Der Teilbetriebsübergang erfolgte zum 31. Juli im Rahmen einer Übertragung von Wirtschaftsgütern, heißt es. Alle 70 Mitarbeiter sollen übernommen werden. Die Immobilie bleibe weiterhin im Eigentum von Kurtz Ersa.

Ralf Reich sei seit vielen Jahren in der Zerspanungstechnik aktiv, war bereits als sogenannte verlängerte Werkbank für Kurtz Ersa tätig und verfüge über ein „hervorragendes Netzwerk in der Industrie“, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit der Übernahme der mechanischen Fertigung von Kurtz Ersa ergebe sich für sein bisheriges Unternehmen mit Sitz in Wetzlar die Möglichkeit, weiter zu expandieren. Umfangreichere Aufträge könnten in Wiebelbach, dem neuen Hauptstandort seines Unternehmens, bearbeitet werden. Insbesondere die Möglichkeit zur Übernahme der hoch qualifizierten Mitarbeiter sei für Reich ausschlaggebend gewesen.

Lohnfertigung

„Mit Blick auf den vorhandenen Maschinenpark, das Know-how der Mitarbeiter und die Zusagen, einen Großteil der heutigen Eigenfertigungsteile weiter für Kurtz Ersa vor Ort fertigen zu können, sehen beide Seiten große Chancen, das Auftragsgeschäft langfristig auszubauen“, so die Pressemitteilung. Nicht zuletzt, weil IZW-Geschäftsführer Reich eigene Aufträge für die Lohnfertigung mitbringe.

Uwe Rothaug, Geschäftsführer der Kurtz GmbH, sagte laut Mitteilung dazu: „Wir freuen uns, mit Ralf Reich einen Käufer gefunden zu haben, der den Geschäftsbetrieb in Wiebelbach auslasten, weiter ausbauen und seine hohe Fachkompetenz in die mechanische Bearbeitung einbringen wird.“

Für Kurtz bringe die Veräußerung ebenfalls wichtige Vorteile: Das Leistungsspektrum der mechanischen Fertigung, das beim Schweißen beginnt und über die mechanische Bearbeitung bis zum Oberflächenfinish reicht, bleibe für die Kunden von Kurtz weiter verfügbar und werde durch die IZW sogar erweitert. „Die im Geschäftsumfeld unerlässliche Flexibilität vor Ort“ sei also weiter gegeben.

Reiner Maschinenbauer

Insgesamt verfolge Kurtz Ersa mit diesem Schritt konsequent die eingeschlagene Strategie in Richtung Engineering (Maschinenbau). Das ehemalige Geschäftsfeld „Metal Components“, bestehend aus mehreren Gießereien, einer Blechfertigung und einer Lohnfertigung bildete noch vor zehn Jahren das größte Standbein.

Die Transformation zum reinen Maschinenbauer mit hoher Prozesskompetenz in den Bereichen Electronics Production Equipment (Ersa), Moulding Machines (Gießerei- und Schaumstoffmaschinen) sowie Automation bilden laut Konzern inzwischen die Basis für ein ambitioniertes und nachhaltiges Wachstum von Kurtz Ersa.

Dem Verkauf der Vorfertigung vorausgegangen war eine umfangreiche Restrukturierung der Kurtz GmbH. Die Umwälzungen in der Antriebstechnik im Automobilbau, die Umweltdiskussion zum Thema Kunststoffverpackungen sowie neue Wettbewerber aus Fernost habe die Einstellung der Firmenstruktur auf ein nachhaltig geringeres Niveau erfordert, heißt es.

Kurtz werde sich zukünftig auf den Maschinen- und Anlagenbau in den Anwendungsbereichen „Automotive“ und „Protective Solutions“ konzentrieren. Die Hinzunahme eines neuen Geschäftsfeldes befinde sich in Planung.

Corona: 20 Prozent Umsatzverlust

Der Kurtz Ersa-Konzern sei wie die gesamte Branche von der Corona-Pandemie erheblich betroffen. Man rechne mit einem Umsatzeinbruch von 50 Millionen Euro, was ungefähr 20 Prozent entspricht. Das Geschäft werde sich erst im dritten Quartal 2021 normalisieren. Die Zeit bis dahin solle mit massiven Sparmaßnahmen auf Sachkostenebene und umfangreicher Nutzung der Kurzarbeit überbrückt werden. Entlassungen seien aufgrund der Pandemie nicht vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020