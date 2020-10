Verein will Hilfe auch in Zukunft fortsetzen

Seit 20 Jahren unterstützt der Kreuzwertheimer Verein „Paul“ Projekte in Ghana und hat damit schon viel erreicht.

Kreuzwertheim. „20 Jahre Hilfe von Mensch zu Mensch“ lautet der Titel einer Broschüre zum 20-jährigen Bestehen des Vereins Partnerschaft unterstützt Lebenslinien (Paul). In dieser Zeit konnte der Kreuzwertheimer Verein durch die Unterstützung der Projekte in Ghana zahlreichen Menschen helfen.

Untrennbar verbunden ist der Erfolg mit dem großen Engagement von Gertrud Schauber und der vielen Helfer in und um die Marktgemeinde. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten blickte Schauber auf die vergangenen Jahrzehnte zurück.

Das Engagement für Ghana geht auf das Jahr 1996 zurück. Damals hatten Paul und Gertrud Schauber ihre Tochter Almuth in Accra, der Hauptstadt des westafrikanischen Landes Ghana, besucht. Almuth Schauber führte dort ein Forschungsprojekt über Lebensbedingungen in einem Armenviertel der Millionenmetropole durch.

Die Erinnerung an diesen und einen weiteren Besuch, 2000 in Nord-ghana, sind bei Gertrud Schauber noch heute sehr lebendig. Es sei sehr eindrucksvoll gewesen einmal inmitten eines Slums zu sein, die man sonst nur von außen kenne und drei Wochen an dessen Rand mit den Leuten dort zu leben. Man rieche, schmecke, höre die Situation. In Erinnerung blieben ihr vor allem die Menschen. „Sie waren alle sehr freundlich, wir wurden nie angebettelt, auch im ärmsten Nordghana nicht, obwohl die Leute nichts hatten.“

Das Ehepaar beschloss, den Menschen in Ghana zu helfen. Aus diesem Engagement ging der Verein „Paul“ hervor. Über dessen erste Zusammenkünfte in Kreuzwertheim berichtete sie: „In der Anfangszeit kochte ich ich immer ghanaische Gerichte, die wir im Verein probierten, um zu entscheiden, welche wir davon am Ghanatag anbieten.“

Dieser Ghanatag sei vor Anfang an ein zentrales Element der Vereinsarbeit gewesen. Schauber freute sich zudem darüber, dass sie von Anfang an auch bei privaten Treffen oder Geburtstagsfeiern Fotos aus Ghana zeigen und Interesse bei den Menschen wecken konnte. „Die Unterstützung von vielen war von Anfang an toll.“ Seit der Gründung bis heute verzichtet der Verein auf Mitgliedsbeiträge. „Wir haben viele ältere Mitglieder, die selbst nicht viel Geld haben.“ Die Leute brächten sich auf andere Weise ein, als Helfer beim Ghanatag, mit dem Backen von Kuchen oder dem Stricken von Socken für den Verkauf an diesem Tag. Sogar Freunde aus ihrer ursprünglichen Heimat in Norddeutschland unterstützen den Verein.

Auch wenn viele die Arbeit unterstützen, müsse man auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die den Afrikanern nicht helfen wollen, stellte sie fest.

Ein Punkt war für sie von Beginn an zentral. „Ich fühle mich für jeden Euro unserer Spender verantwortlich.“ Die Verwaltungskosten des Vereins würde der Vorstand privat tragen, das gesammelte Geld komme somit zu hundert Prozent den Projekten zu Gute. „Das ist auch den Spendern wichtig.“ Im Gegenzug herrsche bei den unterstützten Projekten große Transparenz.

Von Anfang an fördert der Verein drei Projekte in Ghana, die Schauber alle durch persönlichen Kontakt kennenlernte (siehe Infobox). Für kurze Zeit habe der Verein ein viertes Projekt unterstützt. Die Zusammenarbeit sei aber wieder beendet worden, da der Projektpartner die Förderphilosophie von „Paul“ nicht teilte.

In den vergangenen 20 Jahren konnte der Verein die drei Projekte mit insgesamt rund 500 000 Euro fördern. „Wir und unsere Partner vor Ort sind glücklich über die Erfolge, die wir in Ghana erreicht haben.“ Diese Hilfe würde auch dazu beitragen, dass sich die Menschen nicht auf den Weg nach Europa machen müssen um der Armut zu entfliehen.

Zu den Unterstützern gehören laut Gertrud Schauber auch die Marktgemeinde und die Kirchen. So ist ein ökumenischer Gottesdienst immer Bestandteil des Ghanatags.

Bisher fanden 20 dieser Aktionstage in der Dreschhalle statt. Sie sind inzwischen eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Marktgemeinde.

Schauber zählte gleich mehrere persönliche Höhepunkte aus den Aktionstagen auf. So habe 2006 ein echter König eines Stamms aus Ghana in Häuptlingskleidung den Ghanatag besucht. Er kam als junger Mann nach Deutschland und betreibt in Ludwigshafen eine Werkstatt für landwirtschaftliche Geräte. Von seinem Onkel habe er das Königsamt geerbt. Er fliege alle halbe Jahre nach Ghana, berät seinen Stamm und spreche Recht. „Der junge Stammeskönig ist sehr sozial eingestellt und setzt sich für Bildung der Stammesmitglieder ein.“

Weitere Höhepunkte für Schauber sind jedes Mal die Auftritte der Kinder. So wirken Schüler der Grundschule Kreuzwertheim, der Kinder- und Jugendchor „Belive“ und der Musizierkreis mit. Auch die Liveschaltung zum Projekt „Fistras“ 2019 war ein Höhepunkt für sie. „Als Projektleiter Richard Alandu mich mit „oh Mum“ begrüßte, lachte die ganze Halle. Die Aussage zeigt die Wertschätzung unserer Projektpartner.“ Neben dem Ghanatag lobte Schauber die Benefizkonzerte in Kreuzwertheim sowie den Infostand mit kleinem Verkauf einmal pro Monat auf dem Wertheimer Marktplatz. Auch ihre Besuche bei den Grundschülern in der Marktgemeinde erfüllen sie mit Freude. „Die Fragen der Kinder sind immer gut und wichtig.“

2017 erhielt Getrud Schauber für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz. „Diese Auszeichnung ist aus meiner Sicht für uns alle und eine Wertschätzung für meine und unsere Arbeit.“

Hinsichtlich der Coronapandemie berichtete sie: „Anfangs mussten deswegen alle drei Projekte in Ghana ausgesetzt werden, jetzt laufen sie zum Glück wieder.“

Auch in Kreuzwertheim selbst wirkte sich die Pandemie aus. So musste der Ghanatag zum 20-jährigen Bestehen in diesem Jahr kurzfristig abgesagt werden.

Mit Blick in die Zukunft, warb Schauber um Unterstützung durch jüngere Leute. Es sei eine Herausforderung, Nachwuchs für die Vereinsführung zu bekommen. „Ich wünsche mir zudem, dass wir alle gesund bleiben und die Unterstützung der Projekte so weiter geht.“

