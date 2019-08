Umweltfreundliche Haushalte würdigen

Main-Spessart-Kreis.Die „Grüne Hausnummer“ vergibt der Landkreis Main-Spessart 2019 wieder an besonders umweltfreundliche Haushalte. In den vier Kategorien „Garten“, „Energieeffizienz“, „Energieerzeugung“ und „Baustoffe“ kann jeder anhand eines Punktesystems prüfen, wie ökologisch er in den eigenen vier Wänden lebt.

Wer zum Beispiel keinen KfW-Effizienzhausstandard nachweisen kann, aber überschlägig einen vergleichbar geringen Heizenergieverbrauch, der kann trotzdem die entsprechenden Punkte erhalten. Für mindestens 75 Gesamtpunkte gibt es „Die Grüne Hausnummer“ auf Buchenholz. Es winken Preise, wie eine Woche Elektroauto fahren.

Die Broschüre zur Auszeichnung liegt in den Rathäusern aus, kann unter www.main-spessart.de heruntergeladen oder über Michael Kohlbrecher angefordert werden. Bewerbungschluss ist der 30. September. Weitere Informationen beim Klimaschutzbeauftragten des Landkreises, Michael Kohlbrecher, Telefon 09353/7931757, E-Mail Michael.Kohlbrecher@Lramsp.de, oder unter www.main-spessart.de. lra

