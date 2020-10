Umgeschaut im Gewächshaus

Röttbach.Die Kinder vom Röttbacher Kindergarten sind schon wieder oft unterwegs. Passend zu ihrem Jahresthema „Wo kommt was her?“ besuchten die Kinder die Gewächshäuser von Norbert Jeßberger. Einige kannten ihn schon vom Einkaufen in seinem Hofladen „Jessys Kraut und Rüben“ in Röttbach. Aber einen Blick dorthin zu werfen, wo all das leckere Obst und Gemüse her kommt, war etwas ganz anderes.

Los ging es bei den großen Gewächshäusern, wo es, dass bemerkten alle Kinder sofort, auch viel wärmer war, als draußen. Aber ohne diese Wärme, so erfuhren sie, würden viele Dinge, wie die Cantaloupe-Melone, bei uns gar nicht wachsen. Neben unterschiedlichen Melonen gab es noch andere leckere Dinge zu entdecken: Tomaten, Paprika, Gurken, Auberginen und vieles mehr. Und nicht nur im Gewächshaus sondern auch auf dem Feld nebenan wächst jede Menge Gemüse, das einige Kinder auch schon kannten, wie Salat oder Zucchini. Unbekannt dagegen waren Artischocken. Eine gute Nase war auch gefragt, als es darum ging an Kräutern wie Salbei oder Rosmarin zu schnuppern. Und wozu sind die großen Wasserbecken neben den Gewächshäusern? Ist das etwa ein Pool?! Natürlich nicht, aber auch Pflanzen brauchen zum Leben eine Menge Wasser.

Nach einem interessanten Vormittag stärkten sich alle Kinder noch mit einem Stück Cantaloupe-Melone (frisch geerntet aus dem Gewächshaus) bevor es zurück in den Kindergarten ging. kiga

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.10.2020