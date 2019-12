Um Naturschutz verdient gemacht

Kreuzwertheim.Es ist eine nun schon lange währende Tradition, dass der Kreuzwertheimer Marktgemeinderat im Dezember noch einmal zusammenkommt. Dabei wird dann aber keine sonst übliche Tagesordnung abgearbeitet. Im Kreis der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, ihrer Ehe- und Lebenspartner sowie der Verwaltungsbeschäftigten, die mit dem Gremium eng zusammenarbeiten, zieht Erster Bürgermeister Klaus Thoma eine Bilanz des zu Ende gehenden Jahres. Die fiel auch diesmal wieder, trotz einiger ernster Untertöne, ausgesprochen positiv aus.

Engagierte Bürger würdigen

Vor allem aber werden in dieser Sitzung ehrenamtlich engagierte Bürger gewürdigt. Mit Georg Wolpert und Harald Hilbig waren es diesmal zwei Männer, die sich, nicht nur aber vor allem, um den Natur- und Umweltschutz verdient gemacht haben. In Hilbigs Fall folgte der Ehrung noch eine Verabschiedung, denn in wenigen Wochen werden er und seine Frau Anita die Heimatgemeinde verlassen und nach Bad Kissingen umziehen.

Doch zunächst wandte sich Thoma Georg Wolpert zu. Dieser sei schon als junger Mann in der evangelischen Jugendarbeit aktiv gewesen, sei seit Jahren als Wahlhelfer im Einsatz und bei Podiumsdiskussionen immer wieder als Moderator tätig, rekapitulierte der Bürgermeister.

Einen Namen gemacht habe sich Georg Wolpert aber vor allem als Vorsitzender der Ortsgruppe Kreuzwertheim im Bund Naturschutz. Dieses Amt hat er seit der Gründung am 19. Juni 1989 inne. „Zündfunke“ seien damals Pläne der Gemeinde gewesen, im Bereich der „Ehrlichsgärten“ Wohnbauflächen zu entwickeln. Diese Absichten wurden bekanntlich verhindert. Der Vorsitzende und mit ihm die Ortsgruppe „engagierten sich mit Nachdruck für die verbliebenen wertvollen Streuobstwiesenbestände im Bereich ‚Ehrlich’, um diese zu retten“, würdigte der Redner. Sehr viele Pflegeverträge zwischen Besitzern von Streuobstwiesen und alten Weinbergen und dem Land Bayern hätten geschlossen werden können.

Wertvoll für die Gemeinde

In seiner Aufzählung nannte Thoma aber auch den Bau von Krötenschutzzäunen und die Anlage von Tümpeln oder die Anfertigung von Vogelnistkästen. Seit 1995 verleihe die Ortsgruppe jährlich einen Naturschutzpreis. Vielfach ausgezeichnet wurde auch Wolpert selbst.

„Georg Wolpert ist eher ein Mann der leisen Töne“, so der Bürgermeister. „Seine ruhige und sachliche Art, seine friedensstiftende und menschliche Herangehensweise an komplexe Themen sind wunderbar wertvoll für unsere Gemeinde.“

Anerkennung zollte Thoma aber auch Gisela Wolpert, unter anderem für deren Engagement im Helferkreis Kreuzwertheim. Wolpert selbst dankte für die langjährige, stets konstruktive Zusammenarbeit, „auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren“.

Auch Harald Hilbig ist ein gebürtiger Kreuzwertheimer, aber nicht nur dort für seine Tätigkeit als Natur- und Landschaftsführer sehr bekannt und geschätzt. „Er konnte schon viele Menschen bei seinen Vorträgen und Führungen für die Schätze der heimischen Flora und Fauna begeistern.“ Darüber hinaus habe er mehr als 850 Pflanzenarten auf Kreuzwertheimer Gemarkung ausfindig gemacht und kartiert. Auch Harald Hilbig gehörte 1989 zu den Gründungsmitgliedern der Ortsgruppe Kreuzwertheim im Bund Naturschutz und sitzt seither bis jetzt im Vorstand.

Ideen und Wissen eingebracht

„Er ist als kompetenter und zuverlässiger Mann bekannt, mit dem die Zusammenarbeit stets große Freude bereitet“, sagte Thoma. Hilbig interessiere sich sehr für die Entwicklung seines Heimatortes. Er beteilige sich ausgesprochen aktiv an Bürger- und Zukunftswerkstätten und bringe seine Ideen und sein ganzes Wissen ein. „Seine Meinung wird sehr geschätzt, wie auch seine ruhige und sachliche Art.“

Und wie bei der Familie Wolpert steht auch Anita Hilbig dem Engagement ihres Mannes in nichts nach. So war sie unter anderem Sprecherin im Seniorenbeirat Kreuzwertheim und Mitglied im Kreisseniorenbeirat. Und nicht zuletzt organisiert sie den Kreuzwertheimer Bürgerbus, bei dem Harald Hilbig hinter dem Steuer sitzt. Gemeinsam engagieren sich beide im Helferkreis. „Die Hilfsbereitschaft und das Engagement des Ehepaares werden der Gemeinde Kreuzwertheim nach dessen Wegzug sehr fehlen.“ Hilbig bestätigte, dass er und seine Frau Ende Februar „zu neuen Ufern aufbrechen. Kreuzwertheim wird aber unvergessen bleiben und wir kommen bestimmt häufiger mal zurück“. ek

