Trickdiebe stehlen Schmuck

Kreuzwertheim.Zu einem Trickdiebstahl kam es am Dienstag gegen 19.30 Uhr in einem Hotel in der Kreuzwertheimer Lindenstraße. Ein etwa 35-jähriger Mann betrat den Restaurantbereich und lenkte die Hotelbetreiberin ab, während sich eine weitere bislang unbekannte Person in die Privaträume schlich. Später bemerkten die Hotelbetreiber, dass diverse Schmuckgegenstände fehlten.

Zeugen gesucht

Der „Ablenker“ kann wie folgt beschrieben werden: Etwa 170 Zentimeter groß, schlank, südländische Erscheinung, schwarze, zurückgekämmte Haare. Er trug ein grau-braunes Sakko mit auffälligem Lederbesatz an den Ellenbogen. Der Mann sprach Englisch mit französischem Akzent und fiel durch seinen schlacksigen Gang mit herumschlenkernden Armen auf, als er sich in Richtung Ahornweg entfernte. Die zweite unbekannte Person flüchtete durch ein Fenster. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen auch in Bezug auf ein eventuell genutztes Fahrzeug gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telelefon 09391/98410. pol

