Trickbetrug mit Wechselgeld

Marktheidenfeld.Zu einem Trickbetrug mit 100 Euro Schaden kam es am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in einem Geschäft in der Marktheidenfelder Mitteltorstraße. Zwei südländisch wirkende junge Frauen mit Mund-Nasen-Maske wollten eine Flasche Essig kaufen und bezahlten mit einem 200-Euro-Schein. Die Verkäuferin gab ihnen das Wechselgeld. Kurz danach widerriefen die beiden den Einkauf, gaben das Wechselgeld, welches sie die ganze Zeit in der Hand hielten, zurück und erhielten ihren 200-Euro-Schein wieder. Erst nachdem die Frauen den Laden verlassen hatten, überprüfte die Verkäuferin das zurückerhaltene Wechselgeld und musste feststellen, dass zwei 50-Euro-Scheine fehlten. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung der beiden Frauen im Stadtgebiet verlief negativ. Die Frauen werden wie folgt beschrieben: beide etwa 22 Jahre alt, schlank und zierliche Gestalt, dunkle, schulterlange Haare, etwa 1,65 bis 1,68 Meter groß. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 09391/98410. pol

