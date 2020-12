Treue Mitarbeiter tragende Säulen des Unternehmens

Kreuzwertheim.Die Firma Jewa Metallverarbeitung ehrte jüngst vier treue Mitarbeiter, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Üblicherweise würde die Ehrung der Jubilare im Rahmen der alljährlichen Jahresabschlussfeier stattfinden, erklärte Prokurist Thomas Jeßberger, aber in diesem Jahr könne diese corona-bedingt leider nicht stattfinden.

Daher dankte der Redner den Jubilaren im kleinen Kreis für ihr Engagement und ihre Treue zum Unternehmen: Die langjährige Erfahrung der Mitarbeiter, die sich in der Qualität ihrer Arbeit widerspiegele, sei eine der tragenden Säulen der Firma.

Geehrt wurde zunächst Denis Kaiser, der nach der Übernahme im Anschluss an seine Ausbildung bereits seit fünf Jahren als Facharbeiter bei der Firma Jewa tätig ist. Steffen Beuschlein und Markus Pfenning wurden für ihre zehnjährige Betriebszugehörigkeit gewürdigt. Danach gratulierte Jeßbegrer Udo Hauck scherzhaft zur „Silberhochzeit mit der Firma Jewa“.

Vor über 25 Jahren fing der Jubilar als Meister in der Fertigung an und wirkte maßgeblich am Aufbau von modernen Fertigungs- und Qualitätsprozessen mit.

Im Jahr 2001/2002 kümmerte er sich erfolgreich um die Einführung des Qualitätsmanagementsystems Din En Iso 9001 und begleitet seitdem als Qualitätsmanagementbeauftragter die regelmäßigen Re-Zertifizierungen sowie Audits durch Kunden, und aktuell auch die komplette Neuausrichtung des Qualitätsmanagements.

Zusätzlich leitete Hauck bis zum Jahr 2005 die Ausbildung der gewerblichen Auszubildenden. Anschließend wechselte er in den Vertrieb und ist dort bis heute ein kompetenter Ansprechpartner für alle Anliegen und Wünsche der Kunden.

Alle Geehrten erhielten Präsente. Zum Abschluss stellte Jeßberger in Aussicht, dass die Jubilare nochmals eine offizielle Ehrung auf der nächsten Betriebsfeier, die hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lasse, erwarten dürfen.

Jewa Metallverarbeitung ist ein Familienunternehmen in Kreuzwertheim. Fast 100 Mitarbeiter, darunter 15 Prozent Auszubildende fertigen Fräs-, Dreh- und Maschinenbauteile sowie komplett montierte Baugruppen. Die Stärke des Unternehmens sei, kurzfristig ein breites Spektrum von Einzelteilen, Klein- und Mittelserien bis hin zu Großserien herzustellen, heißt es. Als flexibler Zulieferer von Firmen aus vielen Branchen habe man sich einen Namen gemacht. pm

