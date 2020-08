Teststrecke nimmt den Betrieb wieder auf

Main-Spessart-Kreis.Eine „Drive-through“-Teststrecke nimmt am Montag, 31. August, auf dem Gelände des Marktheidenfelder Klinikums in der Baumhofstraße den Betrieb auf. Wie das Landratsamt informiert, wurde die Teststrecke dort bereits während des Katastrophenfalls betrieben, allerdings wurden zuletzt kaum mehr Tests nachgefragt, sodass die Teststrecke im Juli vorübergehend ruhend gestellt wurde – stets mit der Option, sie im Bedarfsfall wieder reaktivieren zu können.

Auf dem Gelände des Krankenhauses wurde neben der Fahrspur ein Bürocontainer aufgestellt, in dem die Daten erfasst werden. Die Probenentnahme selbst erfolgt im Auto durch das geöffnete Fenster. „Dieses Verfahren“, so die leitende Ärztin Veronika Cottontail, „haben wir bereits auf der bisherigen Teststrecke erprobt und es hat sich bewährt. Die Arbeit kann zügig durchgeführt werden und das Ansteckungsrisiko ist minimiert.“

Eine Testung ohne Auto ist nicht möglich. Generell darf das Auto bei dem Besuch des Testzentrums nicht verlassen werden. Auf dem Gelände herrscht absolute Maskenpflicht.

Eine Testung ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich. Die Anmeldung erfolgt von Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr unter Telefon 09391/5022220. Die Telefonhotline ist ab Montag, 31. August, freigeschaltet. Ein Portal zur Online-Anmeldung ist bereits in Vorbereitung. Über die Inbetriebnahme wird rechtzeitig informiert.

Die Testpersonen müssen ihre Versichertenkarte und ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) zum Testzentrum mitbringen. Positive Testergebnisse werden den Betroffenen vom Gesundheitsamt mitgeteilt. Bei einem negativen Testergebnis erhält der Betroffene eine E-Mail mit einem Link, der durch ein persönliches Passwort geschützt ist. Falls eine Zustellung per E-Mail nicht möglich ist, kann im Ausnahmefall auf den Postweg zurückgegriffen werden.

Das Angebot, sich freiwillig und kostenlos testen zu lassen, richtet sich grundsätzlich an alle Bewohner Bayerns. Speziell in der Anfangsphase wird der Fokus allerdings auf Patienten ohne Krankheitssymptome liegen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten und keinen Termin bei einem niedergelassenen Arzt bekommen haben.

Alle Personen mit typischen respiratorischen Symptomen werden gebeten, sich zunächst an den Hausarzt zu wenden. Von dort wird dann gegebenenfalls eine Abstrichnahme im Testzentrum veranlasst.

„Auch niedergelassene Ärzte können die Einrichtung nutzen, um ihre Patienten zu testen, wenn dies nicht in den eigenen Praxisräumen möglich ist“, betont Christoph Vogel, Stellvertreter der Landrätin. „Generell richten wir daher das Angebot an dem Bedarf aus.“ pm

