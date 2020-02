Täuflinge kamen mit Eltern und Paten

Kreuzwertheim.Zur Tauferinnerung kamen am Sonntag neben den Gemeindegliedern die Täuflinge und Firmlinge der vergangenen drei Jahre mit ihren Eltern und Paten zu einem Gottesdienst zusammen. Mit den Kindergottesdienstkindern zogen sie mit Diakon Thomas Pfeifer in den Altarraum ein. Die Lesung behandelte die Taufe des Evangelisten Johannes, und auch die Predigt hatten die Taufe zum Inhalt. Mit dem Kreuzzeichen, so Diakon Pfeifer, werde das Kind als Geschenk Gottes in die Gemeinde aufgenommen. Im Laufe seines Lebens solle es unter Gottes Schutz selbstständig werden, und für die Eltern gelte es gleichermaßen loszulassen. Dem Gottesdienst folgte ein Gemeindefest im Pfarrsaal mit gemeinsamem Essen, angeregten Gesprächen und für die Kinder gab es eine Auswahl an Mal- und Spielmöglichkeiten. rl

