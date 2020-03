Stadtbus mit Strom unterwegs

Marktheidenfeld.Der Marktheidenfelder Stadtbus wird im Stadtgebiet ab sofort als strombetriebener umweltfreundlicher Elektro-Bus unterwegs sein. Er löst damit die seit September 2001 verkehrenden Diesel-Fahrzeuge ab.

Jetzt durfte Busunternehmer Matthias Vornwald-Grasmann zwei baugleiche fabrikneue Iveco First in Heilbronn abholen. Der Elektromotor des neuen acht Meter langen Stadtbusses hat 136 PS und eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Das Aufladen von acht Stunden Dauer erfolgt auf dem Betriebshof in Hafenlohr. Der neue barrierefreie Niederflur-Bus verfügt über 20 Sitzplätze, zwei Notsitze und zwei Rollstuhlplätze.

„Unsere Stadt übernimmt Betriebskosten in Höhe von rund 180 000 Euro pro Jahr, damit unsere Bürger umweltfreundlich von A nach B kommen“, betonte Erste Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder bei der Vorstellung des neuen Stadtbusses.

Zudem bezuschusse die Stadt den Fahrpreis mit jährlich weiteren 14 000 Euro, um den Bürgern einen ermäßigten Einheitstarif zu ermöglichen, so Schmidt-Neder.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020