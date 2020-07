Sportboot strandet auf einer Sandbank

Trennfeld.Die Fahrt mit einem Sportboot endete am Dienstag gegen 17.50 Uhr auf einer Sandbank. Der Besitzer eines Sportbootes befuhr mit vier weiteren Personen und einem Hund an Bord den Main auf Höhe Trennfeld/Homburg.

Hierbei kam er auf der Homburger Seite (Ortsende Richtung Bettingen) zu weit in Ufernähe und somit in seichtes Gewässer, so dass er mit dem Boot auf einer mit Steinen besetzten Sandbank auflief.

Der Rumpf wurde durch einen Stein beschädigt, wodurch das Boot manövrierunfähig wurde und Wasser eintrat. Für die fünf Personen und den Hund bestand aufgrund des seichten Wassers zu keiner Zeit Gefahr.

Die Freiwillige Feuerwehr übernahm die Bergung der Personen sowie das Abschleppen des Bootes. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.07.2020