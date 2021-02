Spaziergängerin findet Tresor

Marktheidenfeld.Eine Spaziergängerin entdeckte am Mittwochmorgen einen Tresor im Bereich Frohnwiesen in der Gemarkung Roden (Main-Spessart-Kreis). Die Frau führte ihren Hund Gassi, als sie in der Verlängerung der Gartenstraße im Waldbereich nahe eines Hochsitzes einen aufgeflexten Tresor vorfand. Den Fund teilte sie umgehend der Polizei Marktheidenfeld mit. Erste Ermittlungen ergaben, dass er voraussichtlich in der Zeit von Sonntagmittag bis Mittwoch dort abgelegt worden war. Es handelt sich mit großer Sicherheit um den Würfeltresor, der Anfang Juli 2020 bei einem Einbruch in in eine Bäckerei in der Marktheidenfelder Georg-Mayr-Staße entwendet wurde. Der Tresor enthielt einen vierstelligen Geldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Marktheidenfeld unter Telefon 09391/9841-0 zu wenden. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.02.2021