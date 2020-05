Seniorin mit 1,26 Promille unterwegs

Kreuzwertheim.Mit 1,26 Promille ist am Samstag eine 78-jährige Autofahrerin in Kreuzwertheim unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau mit ihrem BMW auf den Parkplatz eines Discounters in der Lengfurter Straße. Beim Einparken touchierte sie ein ordnungsgemäß geparktes Auto, das dabei leicht beschädigt wurde.

Beim Eintreffen stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch im Atem der Frau fest. Nach Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests wurde die Frau mit zur Dienststelle genommen. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und der Autoschlüssel sichergestellt.

Nach Blutentnahme und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten die ältere Dame nach Hause. pol

