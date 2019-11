Seho erhält Innovationspreis

Wiebelbach.Die Elektronikfertiger aus aller Welt trafen sich jüngst bei der Productronica, der Weltleitmesse für die Entwicklung und Fertigung von Elektronik, die mit mehr als 1500 Ausstellern aus 44 Ländern und über 44 000 Besuchern alle zwei Jahre in München stattfindet. Auch das Wiebelbacher Unternehmen Seho nahm an der Messe teil und heimste einen wichtigen Preis ein, wie es in einer Presseerklärung heißt.

Zum dritten Mal fand neben der Messeausstellung die Verleihung des Productronica-Innovation-Award statt. Es ist der erste unabhängige Preis der Elektronikfertigung und wurde von einer hochkarätigen Jury aus fachkundigen Branchenexperten vergeben. Mit der prestigeträchtigen Auszeichnung werden in sechs Kategorien die innovativsten Produktneuheiten und Fertigungsverfahren prämiert.

Die Elektronikindustrie zählt zu den dynamischsten und innovativsten Branchen. Das belegt auch eindrucksvoll die Anzahl der Anwärter auf den Innovationspreis. Insgesamt 80 Einreichungen gab es in diesem Jahr – eine Rekordzahl. Pünktlich Zum Messestart wurden die Gewinner bekanntgegeben. In der Kategorie „SMT Cluster“ wurde das Wiebelbacher Unternehmen Seho Systems mit dem wichtigen Preis ausgezeichnet, was einen riesigen Jubel am Seho-Messestand auslöste.

Der Komplettanbieter für Lötprozesse und Automatisierungstechnik hat sich damit gegen mehr als 30 andere Bewerbungen in seiner Kategorie durchgesetzt. „Wir sind sehr stolz darauf, den Productronica Innovation Award 2019 zu erhalten“, sagte Markus Walter, der geschäftsführende Gesellschafter.

„Unser Ziel ist, für unsere Kunden kontinuierlich einen Mehrwert zu schaffen, indem wir die Prozesse und unsere Anlagen ständig weiterentwickeln, sie für zukünftige Anforderungen optimieren und innovative Ideen implementieren. Mit der neuen SelectLine-C ist uns das hervorragend gelungen.“

Natürlich wurde die prämierte Maschine auch dem internationalen Fachpublikum am fast 250 Quadratmeter großen Seho-Messestand vorgestellt. Die neue Maschine ist speziell auf die gestiegenen Anforderungen bei der Herstellung von Zukunftsprodukten, wie beispielsweise 5G-Antennen oder LED-Technik ausgelegt, deren Abmessungen weit über die herkömmlichen Leiterplattendimensionen hinausgehen.

Sie können bis zu drei Meter oder sogar noch länger sein und sind mit vorhandenen Fertigungsanlagen nicht effizient zu bearbeiten. Über eine automatische Softwareumschaltung kann die neue SelectLine-C von einem Standard-Produktionsmodus auf einen Durchlaufmodus umgestellt werden.

Neue Maschine

Da die einzelnen Bearbeitungsstationen in der Anlage dadurch nicht auf die tatsächliche Länge der bearbeiteten Produkte ausgelegt sein müssen, punktet die neue Maschine durch ein sehr kompaktes Design, wodurch eine hohe Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz erreicht wird. Eine Simulationssoftware, ein sogenannter digitaler Zwilling, ermöglicht dabei die Optimierung aller Prozessschritte noch vor dem Produktionsbeginn auf der realen Maschine.

Die prämierte SelectLine-C war natürlich nicht der einzige Publikumsmagnet auf dem Messestand. Neue und innovative Funktionen gab es über die gesamte Seho-Produktpalette zu sehen. Ein absoluter Blickfang war außerdem ein gigantisches Hologramm, auf dem komplette Automatisierungsprojekte von Seho dreidimensional dargestellt wurden. Bereits seit einigen Jahren verfolgt Seho konsequent die Strategie „alles aus einer Hand“ und hat sich erfolgreich vom Lötanlagenhersteller zu einem global agierenden Unternehmen entwickelt, das seinen Kunden Komplettlösungen für vollautomatisierte Fertigungslinien bietet.

„Das Jahr 2019 lief insgesamt zufriedenstellend für uns“, resümiert Markus Walter. „Das i-Tüpfelchen waren der Innovationspreis und die positive Resonanz auf unsere Neuheiten am Messestand, denn beides hat unsere Erwartungen weit übertroffen.“ seho

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019