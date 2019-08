Schleim in allen Regenbogen-Farben

Kreuzwertheim.Knetbarer „Slime“ ist bei vielen Kindern aktuell ein absoluter Renner. Beim Ferienprogramm Kreuzwertheim lernten am Mittwochvormittag sechs Kinder von acht bis elf Jahren, wie man diesen Schleim mit einfachen Mitteln selbst herstellen kann. Unterstützend standen ihnen dabei in der alten Schule Nicole Geiger und ihr 13-jährige Sohn Noah zur Seite.

Idee für den Kindergeburtstag

Die Idee zur Aktion war Noahs Geburtstag zu verdanken. „Wir unterhielten uns in meinem Lehrerkollegium am Balthasar-Neumann-Gymnasium Marktheidenfeld über Ideen für den Kindergeburtstag. Da berichtete ein Chemiekollege von der „Slime“-Herstellung.“ Er gab ihr auch ein gutes Rezept. Nachdem die Aktion an Noahs Feier gut ankam, wurde daraus ein einstündiges Programm für die Sommerferien.

Mit großem Eifer fertigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, meist Mädchen, mal bunten, mal glitzernden „Slime“. Wichtig war dabei, dass er gut verformbar und dehnbar ist. „Ich mag ,Slime’, weil das Kneten Spaß macht“, stellte die achtjährige Lotta fest. „Wie geil“ und andere Begeisterungsrufe verdeutlichten: Die Kinder waren mit ihrem Ergebnis zufrieden. Nicole Geiger erklärte: „Das gute an unserem Rezept ist, dass es immer gelingt.“

Das Schleim-Rezept

Die Grundmischung bestand aus Bastelkleber, einer Kombi-Lösung zur Pflege von Kontaktlinsen sowie Natron. Vermischte man alles, sorgte eine chemische Reaktion dafür, dass der feste und dennoch dehnbare Schleime entstand. Dieser konnte mit Lebensmittelfarbe bunt oder mit Rasierschaum weiß gefärbt werden. Weiterhin konnte man kleine Kunststoffperlen und Glitzerpulver untermischen. So wurden „Slime“-Unikate geschaffen, die die Kinder begeistert mit nach Hause nahmen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019