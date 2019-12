Sanfte Töne und klangvolle Stimmen

Hasloch.„Hasloch feiert Advent“ heißt ein mittlerweile dreißig Jahre altes Traditionskonzert am ersten Adventssonntag, das sich durch ein abwechslungsreiches Programm auszeichnet, an dem neben allen ortsansässigen Musikgruppen auch wechselnde Gäste aus den Nachbargemeinden adventliche Weisen in der Haslocher St. Johanniskirche darbieten.

Umrahmt im wahrsten Wortsinn wurde das Konzert am Sonntag wie immer von der Feuerwehrkapelle Hasloch, die diesmal mit kraftvollen Trompetentönen bei technisch anspruchsvollen Stücken dominierten.

Einen deutlichen Kontrast bildeten die Sängerinnen Sonja Miranda-Martinez (Sopran) und Bianca Schütz (Alt), die von Manfred Lutz an der Orgel begleitet wurden. Die sanften Flötenstimmen der pneumatischen Orgel passten hervorragend zu den gefühlvoll wiegenden Stimmen der Sängerinnen.

Der evangelische Kirchenchor sang festliche Weihnachtsweisen, darunter das klangvolle „Freue dich, Welt“ von Georg Friedrich Händel präzise und mit Überzeugungskraft.

Der Gastchor aus Michelrieth (Klavier: Petra Röhrig) zeichnete mit „Leise rieselt der Schnee“ eine wohlige Winterstimmung in die Kirche, die mit dem vierhändigen „Sleigh Ride“ (Klavier: Paula Dreßler und Petra Röhrig) vertieft wurde. Das schwungvoll präsentierte, mitreißende Stück gehörte zu den besonderen Höhepunkten des Konzerts.

Pfarrer Kurt Hyn, selbst auch Bassposaunist im Posaunenchor, ergänzte den musikalischen Ablauf mit Lesungen, Gebet und Segen und lud zum anschließenden adventlichen Beisammensein in den Pfarrhof ein.

Dort setzten Musiker und Zuhörer die adventliche Tradition noch eine ganze Weile bei Tee, Glühwein, Gebäck und Bratwurst fort. rl

