Sachgeschichten live erlebt

Kreuzwertheim.Kinder und Erwachsene konnten am „Türöffner-Tag“ der Sendung mit Maus überall in Deutschland bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Unternehmen und Einrichtungen öffneten ihre Türen, die sonst verschlossen sind.

Zahlreiche Besucher

Zahlreiche Besucher kamen wieder aus nah und fern und erlebten Interessantes aus der Region. Die teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen waren begeistert von der positiven Resonanz.

„Es hat Spaß gemacht und alle gingen mit strahlenden Gesichtern nach Hause“ so das Fazit einer „Türöffnerin“.

Die Gäste kamen aus dem Main-Spessart-Kreis und den angrenzenden Landkreisen.

In diesem Jahr mit dabei waren unter anderem das Hammermuseum in Hasloch, die Papiermanufaktur in Triefenstein-Homburg, das Wassererlebnishaus in Rieneck und die Prassek-Scheune in Kreuzwertheim . Wer es sich vorstellen kann, auch einmal Türöffner zu werden, findet zahlreiche Ideen und Anregungen, wie der Tag gestaltet werden kann, unter www.wdrmaus.de, Rubrik „Rückschau“. pm

