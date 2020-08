Rollerfahrer stürzte

Marktheidenfeld.Eine Knieprellung sowie Schürfwunden zog sich am Mittwoch ein 51-jähriger Rollerfahrer in Marktheidenfeld zu. Wie erst am Donnerstag der Polizei mitgeteilt wurde, fuhr der Mann kurz vor 11 Uhr mit seinem blau-schwarzen Roller von der Georg-Mayr-Straße kommend in den Kreisverkehr an der neuen Mainbrücke ein. Hier wurde er von einem dunklen Opel Corsa überholt.

Dadurch erschrak der Mann, machte eine Ausweichbewegung und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Der Opel-Fahrer hielt nicht an. Hinter dem Rollerfahrer befand war ein Pkw-Lenker, der kurz anhielt, ohne auszusteigen. Aus Richtung Zimmern kommend warteten drei Autos an der Einfahrt zum Kreisverkehr. Eventuell haben deren Fahrer den Vorfall beobachtet. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 09391/98410, in Verbindung zu setzen. Der Schaden am Roller wird auf etwa 300 Euro geschätzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020