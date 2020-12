Rat macht Weg für Umbauarbeiten frei

In der letzten Sitzung 2020 des Marktgemeinderats gab es erfreuliche Beschlüsse für die Bürger, unter anderem zum Fürstin-Wanda-Haus.

Kreuzwertheim. Es war ein großes Paket an Tagesordnungspunkten, mit denen sich die Räte am Dienstag in der Dreschhalle befassten. Von vielen davon profitieren die Bürger ganz direkt. So billigte das Gremium einstimmig den Planentwurf mit Kostenschätzung

...