Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen

Marktheidenfeld.Leichte Verletzungen Hand zog sich am Mittwoch eine Radfahrerin bei einem Sturz in Marktheidenfeld zu. Die 50-Jährige befuhr gegen 12.10 Uhr die Baumhofstraße in Richtung Äußerer Ring, als sie von einem Sprinter mit Anhänger überholt wurde.

Während des Überholvorgangs geriet das Gespann immer weiter nach rechts, so dass die Frau ausweichen musste, gegen den Bordstein kam und stürzte. Der unbekannte Sprinterfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Es handelte sich um einen weißen Sprinter ohne Werbungsaufschrift und einen Anhänger, der mit einem Fahrzeug beladen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Telefon 09391/98410, entgegen. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020