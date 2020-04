Publikumsverkehr zugelassen

Main-Spessart-Kreis.Der Besucherverkehr im Landratsamt Main-Spessart, den Dienststellen und dem Staatlichen Gesundheitsamt ist ab Montag, 4. Mai, eingeschränkt zugelassen, allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung. Da geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Nach wie vor gelte aber die Ausgangsbeschränkung, die ein Verlassen der Wohnung nur aus einem triftigen Grund erlaubt. Deshalb seien die Bürger weiter dazu angehalten, nur dann persönlich im Landratsamt zu erscheinen, wenn die Angelegenheit nicht telefonisch oder schriftlich geregelt werden kann. Dadurch soll vermieden werden, dass sich zu viele Personen gleichzeitig in den Räumen befinden, um die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern einhalten zu können. Das Tragen einer Maske ist Pflicht.

Die Besucher werden zudem gebeten, von den Desinfektionsspendern, die in den Gebäuden verteilt sind, Gebrauch zu machen. Der Einlass im Hauptgebäude in Karlstadt erfolgt ausschließlich über den Haupteingang zu den regulären Öffnungszeiten und wird von einem Security-Dienst kontrolliert. Noch nicht möglich sind aktuell leider die Sprechtage des Bauamtes und des Landesamtes für Denkmalschutz.

Die Zulassungs- und Führerscheinstelle des Landratsamtes mit seinen Dienststellen in Lohr und Marktheidenfeld ist ab dem 4. Mai wieder für alle Zulassungs- und Fahrerlaubnisvorgänge geöffnet. Die zwischenzeitlich erfolgte Trennung nach privaten Zulassungen, Handel und Gewerbe entfällt damit. Auch hier erfolgt die Sachbearbeitung ausschließlich nach vorheriger Terminvergabe. Termine für die Zulassungs- und Führerscheinstelle in Karlstadt können ab Donnerstag, 30. April, unter www.main-spessart.de (Menüpunkt: Bürgerservice/Portal – Terminvergabe Verkehrswesen) im Internet gebucht werden; nur im Ausnahmefall sollte eine Terminabsprache für die Zulassung unter Telefon 09353/793 1434, für die Fahrerlaubnis unter 09353/7931440, oder -14 70 erfolgen.

Die Online-Terminvergabe wird demnächst auch für die Dienststellen in Lohr und Marktheidenfeld freigeschaltet. Bis dahin kann eine Terminabsprache für Lohr unter 09353/793-21 02 (Fahrerlaubnis) beziehungsweise - 2100, -2101 oder -2103 (Zulassung) erfolgen, für Marktheidenfeld unter 09353/793 -31 05 (Fahrerlaubnis) oder -3100,-3102 oder -3103 (Zulassung).

Auch für die Schwangerenberatungsstelle am Staatlichen Gesundheitsamt gilt ab Montag, 4. Mai, dass dort wieder in begründeten Fällen eine persönliche Beratung möglich ist, wenn die Angelegenheit nicht telefonisch oder per Mail geregelt werden kann. Eine persönliche Beratung kann nur nach Terminvereinbarung erfolgen, entweder unter Schwangerenberatung@Lramsp.de (bitte dabei unbedingt angeben, an welcher Dienststelle die Beratung gewünscht ist) oder telefonisch.

Die Schwangerenberatungsstelle ist erreichbar in:

Karlstadt: Rudolph-Glauber-Straße 28, Telefon: 09353/7931607

Lohr am Main: Bürgermeister-Keßler-Platz 4, Telefon 09353/7932603

Marktheidenfeld: Baumhofstraße 95, Tel.: 09353/793 3601 oder -36 06

Die Schwangerenberatungsstelle bietet folgende Leistungen an: Informationen zu Elterngeld, Elternzeit, Partnermonaten, Kindergeld und Fragen zum Mutterschutz; Beratung und Begleitung während der Schwangerschaft und nach der Geburt; Vermittlung von finanzieller Unterstützung durch die „Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“; Gespräche bei persönlichen, partnerschaftlichen oder familiären Schwierigkeiten in der Schwangerschaft; Beratung im Schwangerschaftskonflikt mit Ausstellung der Beratungsbescheinigung.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020