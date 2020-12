Polizisten lösen Party auf

Main-Spessart-Kreis.Mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz hat die Polizeiinspektion Marktheidenfeld am Wochenende festgestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Am Freitagabend wurde die Beamten darüber informiert, dass in einem Anwesen in Hafenlohr offenbar eine Feier stattfinden würde. Vor Ort trafen die Polizisten auf acht Personen. Da diese mehreren Haushalten angehörten, wurde die Party aufgelöst. Gegen die Personen wurde Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet.

Zu viert im Auto

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte die Polizei in der Würzburger Straße in Marktheidenfeld gegen 0.20 Uhr einen mit vier Personen besetzten Pkw. Dabei stellten die Beamten fest, dass alle vier Insassen verschiedenen Haushalten angehörten. Gegen die jungen Männer im Alter von 22 bis 27 Jahren wurden deswegen ebenfalls Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. pol

