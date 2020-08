Polizei warnt vor Betrügern

Main-Spessart-Kreis.Nachdem es am Dienstag zu mehreren telefonischen Gewinnversprechen in betrügerischer Absicht kam, warnt die Polizei vor derartigen Telefonaten. Den angerufenen Personen wurde von einem Anrufer mitgeteilt, sie hätten bei einem Gewinnspiel 39 000 Euro gewonnen.

Um das Geld zu erhalten, müsste lediglich eine Bearbeitungsgebühr von rund 900 Euro werden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei dringend davor, irgendwelche Zahlungen zu leisten. In bisher angezeigten Fällen hätten im Vorfeld Gutscheine gekauft werden sollen und die zur Einlösung notwendigen Gutschein-Codes mitgeteilt werden sollen. Eine Aushändigung des Gewinns erfolgte laut Polizei in keinem Fall. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.08.2020